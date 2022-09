Wat vind jij: Ik wil elke dag een stukje vlees op mijn bord

Afgelopen week begon de campagne Nederland Vleesland. Een campagne om het gesprek over vlees eten te "depolariseren", zegt woordvoerder van de Centrale Organisatie voor de Vleessector Dé van de Riet tegen NRC

De weerstand tegen vlees neemt toe, aldus Van de Riet. Toch eet 94% van de Nederlanders vlees en dat getal is al een aantal jaren vrij stabiel. Gemiddeld eten mannen 117 gram vlees per dag, voor vrouwen is dat 82 gram, volgens de cijfers van het RIVM.