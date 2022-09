Lange rijen op station Meppel door werkzaamheden aan spoor

Op social media uitten veel reizigers hun ongenoegen over de situatie op het Drentse station. "Stap ik in Heerenveen op met Amsterdam CS als eindbestemming, horen we net voor Meppel dat het het eindpunt is. Reistijd meer dan 60 minuten. Resultaat is dat ik te laat ben op mijn afspraak", twittert een reiziger.