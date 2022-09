Drijvend zonnepark op zandwinplas Ubbena stap dichterbij

Projectleider Michiel Mulder van Bronnen VanOns is blij met het besluit, omdat daarmee Zonnepark Ubbena definitief verder ontwikkeld kan worden. "We kunnen hiermee het SDE-subsidietraject in en verder aan de slag met de zogeheten transportindicatie die we nodig hebben van Enexis, om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet."

De daadwerkelijke aanleg van het drijvende zonnepark start volgens Mulder pas over twee of drie jaar. "De subsidieaanvraag Duurzame Energie (SDE) zullen we pas volgend jaar kunnen doen, omdat we nog geen aansluiting op het net hebben. Dus stap voor stap gaan we nu verder."