Drents wolvenpaar veroorzaakt ruim 34.000 euro schade in het Noorden in een jaar

Het wolvenpaar dat is gevestigd in het Drents-Friese Wold heeft, sinds het voor het eerst werd gesignaleerd tot en met april van dit jaar, voor ruim 34.000 euro aan schade veroorzaakt in de drie noordelijke provincies.

Het gaat om de opgetelde schadebedragen die zijn uitgekeerd voor dode dieren als gevolg van de aanvallen van een van beide wolven of van beiden. De daadwerkelijke schade voor schapenhouders is veel groter door dierenartskosten, de tijd die schapenhouders kwijt zijn door de afhandeling van de wolvenaanvallen en de stress die het aanschouwen van hun dode dieren oplevert.

In totaal was het uitgekeerde schadebedrag door toedoen van het wolvenkoppel 34.417 euro. Het grootste deel daarvan is uitgekeerd aan schapenhouders in Drenthe. Voor aanvallen van het wolvenmannetje werd 14.026 euro aan schadevergoeding uitgekeerd en voor schade die het wolvenvrouwtje veroorzaakte 9.387 euro. Voor Drenthe bedraagt de totale schade daarmee 24.413 euro.

Vooral in het begin veel aanvallen

Op 24 april 2021 werd het DNA van vrouwtjeswolf GW2090f voor het eerst in Drenthe aangetroffen bij een aanval in Wijster. Mannetjeswolf GW2397m kwam vanuit Duitsland Drenthe binnen en deed op 22 september een aanval in Klazienaveen. Het vrouwtje heeft tot en met april dit jaar 14 keer toegeslagen; het mannetje deed maar liefst 28 keer een aanval in zeven maanden. In vier gevallen is het DNA van beide wolven aangetroffen bij een aanval.

Van de aanvallen van de mannetjeswolf vonden er 12 plaats in oktober vorig jaar; het ging om locaties in Overijssel en Friesland en één in Drenthe. Later vonden de aanvallen voornamelijk plaats in Drenthe en de intensiteit nam af, want afgelopen maart ging het nog om twee aanvallen en in april nog maar om één.