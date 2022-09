Jeugdfonds betaalt voor meer Drentse kinderen sport- en muzieklessen

Het Jeugdfonds neemt de kosten voor een lidmaatschap van een sport- of cultuurvereniging over van gezinnen die het zelf niet kunnen betalen. "Dat zorgt ervoor dat kinderen zo normaal mogelijk mee kunnen doen aan sport en muziek en kunst en cultuur", legt Westendorp uit. "In het team of op de muziekles is het kind niet anders dan andere kinderen."

Volgens Westendorp bestaat er 'best schaamte rond geldzorgen'. "Niet iedereen weet dat het Jeugdfonds er is. Juist in de periode dat we extreme inflatie zien, willen we niet dat kinderen afhaken", zegt hij. Hij roept ouders dan ook op om naar jeugdfonds.nl te gaan, of via een tussenpersoon aan te kloppen. "Zorg dat je hulp zoekt, dat kan bij de gemeente of bij de sportvereniging of muziekles. Elke vereniging heeft wel een contactpersoon."