Speciaal paardrijden gered in Meppel met crowdfunding: 'Cliënten genieten enorm'

Het paardrijden voor gehandicapten in Drenthe is voor de komende jaren veiliggesteld, tot grote vreugde van de cliënten. Paardrijclub PGM De Baander in Meppel heeft een nieuwe tillift.

"Zo. Gaan we deze kant op en laat ik je zakken. Papa is in de buurt." Met een zachte stem begeleidt Jennie van de Vegte een cliënt vanaf het huifbed naar haar rolstoel. Ondertussen zit de volgende cliënt al te wachten. Huifbedrijden, het is een uitkomst voor mensen met een handicap die genieten van ritten met een paard.

In Meppel is de laatste maanden flink gespaard voor een nieuwe tillift en daar zijn gebruikers heel blij mee. "Ze ontspant hier heel erg van en gaat rustig liggen", vertelt Hélène Oosterdijk. Ze is moeder van Elisabeth, die klaar is voor haar ronde op het huifbed. "Soms valt ze er ook van in slaap, vandaag lag ze er met een grote glimlach. Je merkt dat ze er ontspannen van raakt. Het is heel goed voor haar."

Het in- en uitstappen gaat erg soepel dankzij de gloednieuwe tillift. De vorige lift was nodig aan vervanging toe. "De oude lift, dat kon niet meer", vertelt PGM-voorzitter Peter van Asselt. "Hij was nog wel goedgekeurd maar het begon onveilig te worden. Het voelde niet goed en je moet veilig kunnen werken. De mensen zijn aan ons toevertrouwd en die verantwoording pakken we dan ook."

Handen omhoog

De nieuwe lift kostte bijna 4.000 euro. Dankzij Sportfonds Parapaard is het gelukt, samen met dat fonds werd succesvol een crowdfunding opgezet. Alleen was het niet gelukt, want de stichting is grotendeels afhankelijk van sponsoren en donaties. "Het had een enorm gat in de begroting geslagen, waardoor we financieel in de problemen waren gekomen. Gelukkig is het op deze manier geslaagd, want zonder lift kunnen we de cliënten niet helpen. Nu is de toekomst van ons veiliggesteld. Achter de schermen stonden we met de handen omhoog, en hebben we er een borreltje op gedronken"