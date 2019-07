Snackwagen na 26 jaar discussie verdwenen van brink in Diever

De rode snackwagen en de plek op de brink zijn al sinds 1992 punt van discussie. Eerst met de gemeente Diever en later met de fusiegemeente Westerveld. Een 'hoofdpijndossier', zo noemt de gemeente deze kwestie. Uiteindelijk heeft Westerveld de zaak bij de rechter gewonnen en moet Jissink weg.Jissink kreeg van de gemeente in de jaren negentig een vergunning om een kiosk te bouwen op de brink. Hij wilde zijn wagen ombouwen, zodat zijn klanten konden schuilen als het regende. Maar de ondernemer begon niet met de bouw binnen de termijn die er voor staat. Er ontstond discussie.De gemeente trok de vergunning in. De wagen en een kiosk ontsieren de brink van Diever, zo zeiden ze. Bovendien maakten omwonenden bezwaar. Vele rechtszaken zijn er geweest. Tot de Raad van State aan toe. En nog steeds is het niet klaar.Wat wel klaar is, is dat de snackwagen weg moet. En dat is inmiddels gebeurd. De snackwagen is afgesleept. Na zoveel jaar van stilstand zat alles vast. Jissink kon ook niet anders. "Er komen nu dwangsommen. Nu is het klaar!" Zijn snackwagen staat inmiddels op Facebook te koop.De gemeente Westerveld heeft Jissink de tijd gegeven om zijn wagen te verplaatsen. Er is ook een alternatieve locatie aangeboden. Het marktterrein even verderop. Maar dan voor maximaal drie dagen per week. Bovendien moet de wagen elke avond vertrekken."Ik kan niet naar die nieuwe locatie. Ze zijn er nog aan het werk. Het is nogal wat. Een nieuwe verrijdbare wagen kopen. Ik wilde deze wel opknappen en er neerzetten. Dat wil de gemeente weer niet. Mijn buren zien me aankomen als ik de snackwagen elke avond mee naar huis moet nemen."Jissink blijft strijdbaar. "Ze hebben van alles bedacht om van mij af te komen. Ik ben aan alle kanten belazerd door de gemeente. Dit zaakje stinkt. Ik zet er geen punt achter." Daarmee heeft Jissink zijn plek niet terug. "Ik ben nu drie weken werkloos. Ik moet op zoek naar een andere baan."