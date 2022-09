Een van Berends Bommen te bewonderen in Stedelijk Museum Coevorden

Een mortier is een wapen dat gebruikt wordt om projectielen op troepen of steden af te vuren. De desbetreffende mortier is niet de eerste de beste: het is een Coehoorn-mortier. "Dat is een geavanceerde mortier die een nieuw soort van beschieten van troepen mogelijk maakte. Deze mortier stond op een onderstel waardoor je verder of hoger die troepen in kon schieten," legt Klaucke uit. De mortier is vernoemd naar Menno van Coehoorn, de architect van de vestingstad Coevorden.