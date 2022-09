Klachten bij vijf mensen in Ter Apel om onbekende vloeistof, verdachte aangehouden

Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel hebben vanochtend vijf mensen klachten gekregen nadat iemand met een onbekende vloeistof in het rond had gespoten. De politie heeft later op de dag iemand aangehouden, meldt een woordvoerder. Zijn identiteit is niet bekend.

Door de hekken van het azc werd vanochtend een onbekende vloeistof gespoten. Het is onduidelijk of deze persoon later is aangehouden, of dat het een andere betrokkene is.