Nieuws in makkelijkere taal op RTV Drenthe met NOS Nieuws van de Week

Het NOS Nieuws van de Week is vanaf woensdag 7 september wekelijks te zien bij RTV Drenthe. Het NOS Nieuws van de Week is een journaal in makkelijke taal en met extra uitleg.

Dit journaal is gemaakt om begrijpelijk te zijn voor iedereen, ook voor mensen die het doorgaans lastig vinden om het nieuws te volgen. Bijvoorbeeld mensen die moeite hebben met het lezen en schrijven van de Nederlandse taal.

Toegankelijk nieuws

Het doel van het nieuwe journaal is om het nieuws toegankelijker te maken. "RTV Drenthe vindt het belangrijk om alle Drenten te kunnen bereiken. Met het NOS Nieuws van de Week worden ook de mensen die soms moeite hebben met het volgen van het landelijke en internationale nieuws bereikt. En daar werken we graag aan mee", aldus Dink Binnendijk, directeur en hoofdredacteur van RTV Drenthe.

In NOS Nieuws van de Week komen iedere week drie nieuwsonderwerpen aan bod. Sommige begrippen worden extra uitgelegd en er wordt rekening gehouden met woordkeuze, tempo en het gebruik van beeld.

Daarmee zijn er parallellen te leggen met het NOS Jeugdjournaal, weet NOS-eindredacteur Marga van Beusekom. "Maar bij Jeugdjournaal wordt altijd gekeken of er een link is met de belevingswereld van kinderen, terwijl Nieuws van de Week bedoeld is voor volwassenen", benoemt ze een van de verschillen.

Regionale samenwerking

Hoofdredacteur van NOS Nieuws Giselle van Cann is blij dat de omroep de handen ineen heeft geslagen met RTV Drenthe. "We hebben gemerkt dat het Nieuws van de Week een behoefte vervult bij een groot aantal mensen. Het is van belang dat we de mensen waarvoor we dit maken zo goed mogelijk weten te bereiken, dus we zijn erg blij dat steeds meer lokale en regionale omroepen ervoor kiezen om de samenwerking aan te gaan."

Het NOS Nieuws van de Week is vorig jaar in november begonnen, maar toen nog als experiment. Destijds was het journaal alleen via YouTube te zien, maar inmiddels zenden verschillende lokale en regionale omroepen het uit. Het journaal blijft ook wekelijks op YouTube verschijnen.

Het NOS Nieuws van de Week is vanaf 7 september elke woensdag om 17.30 uur te zien op TV Drenthe.