LTO boos om overhoop halen mestbeleid: 'Kost tienduizenden euro's extra'

"Ik denk dat de Nederlandse politiek zich onvoldoende heeft ingezet. Ze zeggen wel: er moet perspectief voor de landbouw komen, maar ik heb Rutte niet gezien in Brussel om zich voor dit onderwerp hard te maken." Over zijn oud-bewindspersoon Henk Staghouwer velt Bruins geen oordeel. "Daar kan ik onvoldoende over zeggen, maar op dit soort cruciale dossiers moet de premier zich sowieso bemoeien, maar ik heb 'm niet gehoord of gezien."

Rutte zelf gaf op een persconferentie begin juli overigens aan zich wel met het dossier te bemoeien. "Maar dat is niet altijd heel zichtbaar, omdat het de vakministers zijn die dat doen. En dan is vaak het romantische idee: als Rutte nou in de auto stapt met vier motors en naar Brussel rijdt en daar op tafel slaat met zijn vuist, want hij zit er al zo lang, dan komt het wel goed." De premier zei maximaal zijn invloed aan te wenden om dingen voor elkaar te krijgen. "Maar dat is zelden met vier motoren naar Brussel rijden."