ICT Lyceum op RSG Wolfsbos van start: 'Ik wil graag ethisch hacker worden'

Microbits programmeren, apps bouwen of domotica-oplossingen ontwikkelen. Dat lijken geen vakken die je krijgt op de middelbare school. Maar wel als je naar het ICT Lyceum in Hoogeveen gaat. Vandaag starten de lessen op dit nieuwe ICT Lyceum, wat onderdeel is van RSG Wolfsbos.

"Informatica komen we overal tegen in ons dagelijks bestaan: van het werken met Word op school tot aan de koelkast eigen bestellingen laten doen", vertelt Ineke Baks, coördinator van het ICT Lyceum. "Daar zijn natuurlijk heel veel mensen voor nodig met ICT-kennis."

RSG Wolfsbos start met het ICT Lyceum om de overstap van de middelbare school richting het het mbo, hbo of de universiteit makkelijker te maken. Volgens de school is de uitval ontzettend groot omdat leerlingen tijdens hun vervolgopleiding nog niet goed doorhebben wat er allemaal op hen afkomt.

"Door ze een goede basis mee te geven hopen we een bijdrage te leveren", legt Baks uit. "We hopen dat daarmee de uitval in de vervolgopleidingen een stuk minder wordt en dat we ondertussen de leerlingen hier een leuke tijd bezorgen met iets wat aanspreekt."