Na dreigende sluiting is buurthuis De Raat in Beilen nu weer iedere dag open

Buurthuis De Raat in Beilen blijft open. Dankzij een nieuw bestuur en nieuwe vrijwilligers is De Raat vanaf vandaag weer iedere dag geopend.

Het was even schrikken dit voorjaar, toen er bij Robert Schilstra een folder op de mat viel met de boodschap dat de toekomst van De Raat op losse schroeven stond. "Ik was toentertijd gebruiker, twintig jaar lang ben ik voorzitter van de buurtvereniging geweest", blikt hij terug op zijn tijd in De Raat.

Door een gebrek aan vrijwilligers dreigde echter sluiting, maar daarvan had hij geen weet. "Dat mogen we niet laten gebeuren. Het buurthuis heeft een bepaalde functie voor de buurt en misschien wel voor heel Beilen", was zijn reactie.

Nieuw bestuur

En zo dachten er meer mensen over. Schilstra: "Na een heftig voorjaar waarin het leek dat buurthuis De Raat ter ziele ging, is met tussenkomst van Welzijnswerk gekeken wat de animo is voor het gebouw. Na een informatieavond en besprekingen waren er genoeg nieuwe vrijwilligers gevonden en een nieuw bestuur dat de kar gaat trekken." Schilstra is voorzitter van dat nieuwe bestuur.

"Het gaat niet gebeuren dat het buurthuis moet stoppen", was ook de reactie van Diana Geerts. "Ik heb gezegd: ik wil alles wel doen. Het beheer wel, het bestuur wel." Ze is nu verantwoordelijk voor het administratieve gedeelte: de zaalhuur en het inplannen van vrijwilligers. "Dat is behoorlijk wat werk, maar als je het eenmaal aan de rol hebt lukt het wel. We laten de nieuwe vrijwilligers inwerken door degenen die al ervaring hebben door bijvoorbeeld samen een bardienst te draaien."