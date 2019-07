Burgemeester Assen wil lachgasgebruik onder jongeren beperken

Tijdens de afgelopen editie werd veel lachgas gebruikt. De burgemeester uitte zijn zorgen en gaf het advies: "Doe het niet". De ballonnen waren onder andere verkrijgbaar bij horecagelegenheden. Met teksten als: "5 ballonnen voor 10 euro" probeerden ze klanten te lokken.Volgens Rob Otten van Verslavingszorg Noord-Nederland begint het gebruik van lachgas echt een probleem te worden."We zien het al een tijdje en het komt steeds meer voor. Het wordt nu in dusdanige hoeveelheden gebruikt dat het echt niet meer gezond is."Otten ziet ook dat steeds meer jongeren het gaan gebruiken. "Dat komt waarschijnlijk omdat ze geen alcohol meer kunnen krijgen."En juist voor het puberbrein is lachgas volgens Ottens echt niet gezond. "Elke keer dat je het gebruikt krijg je een korte tijd zuurstoftekort in de hersenen en met name op het nog niet ontwikkelde brein kan dat heel veel invloed hebben. Je ontwikkeling gaat echt achterlopen."Burgemeester Out wil binnen een jaar handvatten krijgen zodat hij kan optreden. "Een verbod kan deels helpen", vertelt de burgemeester. Ook onderzoek kan bijdragen aan betere handhaving. "Het is nog onduidelijk hoe schadelijk het lachgas is voor het puberbrein. Als dat duidelijk is, dan kunnen we daar stappen aan verbinden".Op dit moment kan de burgemeester weinig. "Het is ingewikkeld omdat er geen landelijk wet- en regelgeving is die lachgas verbiedt. Daar moet hard aan gewerkt worden, want de manier waarop het dit jaar ging wil ik niet meer zien"."In Den Haag ligt een deel van de oplossing", zo vertelt Out. "In het verleden viel lachgas onder de geneesmiddelenwet. Dat is nu niet meer het geval. Het zou een goede zaak zijn om lachgas weer onder de geneesmiddelenwet te laten vallen. Dat geeft meer handvatten om het aan te pakken", legt de burgemeester van Assen uit.