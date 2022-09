NS kondigt nieuwe staking aan: 13 september actie in Noorden

NS-medewerkers leggen dinsdag 13 september het werk neer in Noord-Nederland. Op diezelfde dag wordt ook gestaakt in de regio's Oost en Zuid.

Het is de tweede actie van het treinpersoneel in korte tijd; op 24 augustus begon een estafette aan werkonderbrekingen in het Noorden. Omdat er nog steeds geen nieuwe cao is, hebben spoorvakbonden VVMC, FNV en CNV een nieuwe golf aan stakingen aangekondigd.

De eerste stakingsdag is aanstaande vrijdag in Noordwest- en West-Nederland. De week daarop volgen dus het oosten, zuiden en noorden van ons land, om donderdag 15 september af te sluiten in regio Midden. Mogelijk heeft dat opnieuw gevolgen voor het Noorden, vorige week dinsdag reden er nauwelijks NS-treinen in Nederland omdat knooppunt Utrecht eruit lag.

Nieuwe cao

De vakbonden melden 'door te gaan tot er een goede cao ligt', die voldoet aan eisen op het gebied rond werkdruk, waardering en koopkracht. "Een goede cao is essentieel om mensen binnen te krijgen en binnen te houden. Een cao met een salaris, waarvoor mensen graag bij NS komen werken en met afspraken waarmee je naast je baan bij NS weer een sociaal leven kan hebben en weer gezond de eindstreep kan halen." Mocht de NS hier niet op ingaan, dan volgen mogelijk landelijke stakingen.