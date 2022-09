Officieel: Meppel 6 jaar verder met burgemeester Richard Korteland

Een luid applaus klonk vanavond in de raadszaal van Meppel. De handen gingen op elkaar voor de beëdiging van burgemeester Richard Korteland. Dat gebeurde tijdens een officiële ceremonie met veel lovende woorden voor Korteland, die heel graag wilde tekenen voor nog eens zes jaar in Meppel.

Vanavond was Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma in Meppel aanwezig om de benoeming officieel te maken. "Zo'n herbenoeming is niet vanzelfsprekend", zei Klijnsma. "Hij moet zichzelf voortdurend spiegelen aan de oorspronkelijke profielschets en het verwachtingspatroon van Meppel. En dat verwachtingspatroon kan natuurlijk veranderen in de zes jaar."

"Richard heeft laten zien hoe ingewikkeld het kan zijn", vervolgde Klijnsma, die stelde dat de maatschappij steeds mondiger wordt. "Er is een rechte rug en standvastigheid nodig, om het contact met de mensen niet te verliezen maar wel eerlijk en helder te zijn. Deze turbulente tijden in onze samenleving maken het niet eenvoudig. Ik koester iedere bestuurder die zijn nek durft uit te steken en voor de belangen van mensen opkomt. Richard is zo'n gedegen bestuurder."

Rolls Royce

Volgens Klijnsma is Korteland ook goed ingeburgerd in Meppel. "Een burgemeester moet ook tussen de mensen staan in Meppel. Je hebt je plek gevonden in de gemeenschap op een manier die bij jou past. Deze zomer was daar ook een mooi voorbeeld van." Klijnsma doelt op het huwelijk van Korteland, dat hij onder de radar wilde houden. Toch ontging het ontging de inwoners van Meppel niet.

"Je deed het undercover maar dit bleef niet onopgemerkt", zegt Klijnsma met een lach. "De Rolls Royce in de straten hielp daar ook niet aan mee. Maar de mensen in Meppel gunden het jullie." Over de vrouw met wie Korteland trouwde is Klijnsma meer dan tevreden. "Het is iemand die jou op sommige momenten de spiegel voorhoudt."

Gert Stam (ChristenUnie) sprak namens de gemeenteraad. Hij noemt Korteland een door de wol geverfde bestuurder, maar vroeg zich af of er wel een tweede termijn kwam. "Want er is veel aan de hand en niet zelden is de burgemeester de kop van jut. Zoals bij het wel of niet weghalen omgekeerde vlaggen. Of rondom evenementen en de opvang van vluchtelingen. Het gaat niet over goede besluiten nemen, maar over omgaan met verharding in de samenleving. De veiligheid van bestuurders is een issue geworden. Toch wil je nog een periode door. Namens de hele gemeenteraad wens ik je de kracht en energie toe."