Job werd eerste in de categorie 'theater' van Kunstbende, een wedstrijd voor jong, creatief talent. Hij won eerder de Drentse voorronde, waarmee hij zich plaatste voor de landelijke finale in Amsterdam."Ik had het niet verwacht. Er waren mensen bij die ver boven mijn niveau zaten en waarvan ik dacht: 'Oeh, daar moet ik echt voor oppassen'. Uiteindelijk hoor je dan: 'Job, jij bent het'. Ik ben de beste van Nederland: dat klinkt heel gek."Job voerde een stuk op over zijn ervaringen van de pubertijd. "Hoe ik dat allemaal heb beleefd, al zit ik er natuurlijk nog middenin. Maar er is inmiddels zoveel gebeurd: leuke dingen, nare dingen, dat heb ik er allemaal in verwerkt. En dat bleek heel leuk te zijn."En over tien jaar? "Ik hoop dat ik dan in een volle zaal Carré sta. Dat hoop ik écht. Maar waarschijnlijk ben ik nog aan het studeren. Ik ben dan 24. Ik laat het allemaal op me afkomen."Door de winst mag Job nu onder meer optreden bij festivals als Lowlands, Oerol en Down The Rabbit Hole.