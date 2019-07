Ondernemers geven gemeente Coevorden een voldoende

Volgens de gemeente Coevorden blijkt uit die vragenlijst dat ondernemers tevreden zijn, maar ook verbeterpunten zien. Op de vraag waar de gemeente zich de komende tijd op moet focussen, antwoordt bijvoorbeeld bijna de helft: 'Flexibel omgaan met regels en procedures'.Wethouder Jan Zwiers van Coevorden geeft aan dat 'ie had gehoopt op meer reacties. "We hebben ruim drieduizend bedrijven in onze gemeente. We willen graag van hen horen wat ze van ons verwachten en hoe we samen kunnen werken aan verbetering van de economie. We zijn blij met de 110 bedrijven die reageerden. Procentueel is het niet hoog, maar we moeten ook niet overschatten in hoeverre ondernemers de gemeente nodig hebben. Met deze uitkomsten kunnen we zeker wat."De enquête is bedoeld als zogenoemde 'nulmeting'. Over twee jaar moet een volgende enquête uitwijzen of er verbetering wordt ervaren.