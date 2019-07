Stagiaire redt drie honden uit snikhete auto in Hoogeveen

De stagiair was samen met twee collega's van de handhaving in Hoogeveen op pad. Ze ontdekte de auto met de honden tijdens het lopen van haar ronde."De auto stond in de volle zon en je kon zien dat de honden het heet hadden. Ze zaten erg te hijgen", vertelt ze. "Toen de eigenaren na een half uur nog niet kwamen opdagen hebben we contact gezocht met de meldkamer. Die gaf ons toestemming om een ruit in te slaan. We hebben de honden eruit gehaald en direct water gegeven. Toen knapten ze op."Ze verbaasde zich nogal over de reactie van de eigenaren. "Het waren mensen uit Den Haag. Die waren vooral erg boos dat we een ruit van hun auto hadden ingeslagen. We hebben een goed gesprek met ze gevoerd en ze kunnen een bekeuring tegemoet zien. Ze hebben de honden wel weer meegekregen."