Vrouw in De Onlanden opgejaagd door vos

In de buurt van de uitkijktoren van Natuurmonumenten sprong de vos het pad op. Haag reed daar op haar e-bike. "Hij rende een heel eind met me mee, met zijn kop vlak langs mijn enkel. Ik dacht echt dat hij me ging bijten", vertelt Haag aan RTV Noord "Ik zat gelukkig op een e-bike, wat ik anders nooit doe, en had dus behoorlijk veel snelheid", vervolgt ze. "Toch ging hij me gewoon achterna en kon ik hem amper afschudden. Hij was er erg op gebrand om mij zover mogelijk weg te jagen.""Ik had blote benen en had in mijn hoofd dat hij me zou kunnen bijten. Ik dacht al aan de tetanusprik die ik nodig zou hebben. Wegwezen dus."Volgens boswachter Bart Zwiers was de vos vooral bezig zijn jongen te beschermen. "De vos heeft drie jongen bij de uitkijktoren, die kun je daar zo zien spelen. Ik ga ervan uit dat hij deze vrouw uit zelfverdediging heeft weggejaagd. Het was in elk geval geen aanval. Dat ben ik in mijn 25-jarige carrière als boswachter nog nooit tegengekomen."Als liefhebster van het Noord-Drentse natuurgebied is Haag niet van plan de omgeving te mijden. Ze zegt niet erg geschrokken te zijn, maar in het vervolg wel beter op te letten en niet alleen het gebied in te gaan.