Opknapbeurt voor Esdal College Oosterhesselen: ‘We groeien tegen de krimp in’

Niet alleen de vestiging van het Esdal College in Oosterhesselen heeft de wind in de zeilen. Ook de locatie Borger heeft na een aantal moeilijke jaren de opgaande lijn te pakken, zo zegt Henk Hogeveen, die ook locatiedirecteur in Borger is. “Komend schooljaar starten we in Borger met 51 nieuwe leerlingen, tegen 36 afgelopen jaar.” Ook voor de locatie Borger bestaan verbouwplannen.



Locatiedirecteur Henk Hogeveen is duidelijk trots op zijn school. “Toen ik hier een aantal jaren geleden directeur werd waren er 154 leerlingen. Nu gaan we over de 200. We groeien tegen de krimp in en daar zijn we blij mee.”Volgens de directeur lukt het om een steeds groter marktaandeel te pakken door onder andere gepersonaliseerd leren, gunstige roosters en het zo veel mogelijk maken van huiswerk op school, onder begeleiding.Op de locatie in Oosterhesselen kunnen leerlingen terecht voor VMBO Basis-Kader, Mavo en onderbouw Havo.Delen van het gebouw stammen nog uit de jaren ’50. “Deze vleugel gebruiken we momenteel niet veel, maar als de bibliotheek bij ons intrekt is er meer ruimte nodig”, zegt Hogeveen tijdens een korte rondleiding.Het verzoek van de plaatselijke bibliotheek, die nu nog in een boerderij in het dorp is gevestigd, kwam op een mooi moment. “De gesprekken liepen al langer. We vinden het een goed idee, want we vinden het als school belangrijk om een goede relatie met het dorp te hebben. En bovendien: lezen stimuleren is heel belangrijk.”Niet alleen de groei van de school en de komst van de bibliotheek maken de verbouw noodzakelijk. “Het binnenklimaat moet echt beter. Vooral in het oude deel is het al snel warm en dat komt de concentratie van de leerlingen niet ten goede.”Het Esdal College trekt zelf 285.000 euro uit voor de verbouwing. De gemeente Coevorden wil 570.000 euro beschikbaar stellen, samen met een verhuizingskrediet van 94.000 voor de bibliotheek. Het voorstel komt vanavond aan de orde tijdens de raadscommissie. Als het groene licht er komt, waar Hogeveen wel vanuit gaat, dan wil de school zo snel mogelijk met de werkzaamheden beginnen.