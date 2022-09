Luchtmobiele Brigade oefent in noordelijke provincies

Militairen van de Luchtmobiele Brigade uit Assen oefenen tot eind volgende week in de drie noordelijke provincies. Komende maandag staat er een grootschalige training in oefendorp Marnehuizen bij Lauwersoog gepland. En dat is belangrijk, vindt luitenant-kolonel Laurens van Leussen van Defensie.

"Je merkt dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, ook niet in Europa", zegt Van Leussen tegen RTV Noord . Hij voert het commando over 13 Infanteriebataljon RSPB van de luchtmobiele brigade, ook bekend als Rode Baretten.

'Dan komt het wel dichtbij'

"Toen de Russen Oekraïne binnenvielen, was het deze eenheid die als eerste naar Roemenië werd gestuurd, om daar in NAVO-verband te laten zien dat ons bondgenootschap sterk is. En ook ter versterking van de oostflank van Europa. Dan komt het wel dichtbij. En het geeft het belang aan van getraind en inzetbaar zijn als er een beroep op ons wordt gedaan. Dat maakt dit soort trainingen belangrijk."

"Het gaat om een deel van de luchtmobiele brigade, de Rode Baretten, een snel inzetbare eenheid van de landmacht. We werken met helikopters en vliegtuigen, dat zijn complexe operaties. Dat moet je goed trainen, zodat op moment dat je wordt ingezet je ook direct inzetbaar bent", legt Van Leussen uit.

Oefeningen begonnen maandag