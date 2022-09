Zonder steun houdt Budget Support Assen dit jaar op te bestaan

Problemen voor hulporganisatie Budget Support Assen. De stichting heeft niet genoeg geld om te investeren in hun pand. Dat pand is afgeschreven, zit vol met asbest en is te klein. Als er niet snel een oplossing wordt gevonden, houdt de stichting eind dit jaar op te bestaan.

De laatste jaren is het aantal leden enorm gestegen. Zo werden er vier jaar geleden 78 mensen geholpen, nu zijn dat er 800, zo zegt de organisatie in een persbericht.

De stichting maakt gebruik van een pand van de gemeente Assen. "Dat pand zit vol asbest en is niet zonder reden afgeschreven. Ook qua brandveiligheid voor onze cliënten en vrijwilligers is het niet meer acceptabel. De oppervlakte is veel te klein voor het toegenomen aantal mensen. We moeten desondanks gemeentelijke belastingen betalen en hebben vanuit gemeente Assen de opdracht gekregen om dit pand te gaan verduurzamen. Dit is voor ons onhaalbaar."