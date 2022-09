Tweedehandswinkel De Cirkel in Roden sluit en hoopt op plek in gemeentehuis

Het doek valt voor De Cirkel in Roden. Nu de bibliotheek in het dorp voor een uitbreiding staat, is er geen plek meer voor de tweedehandskledingwinkel. De vrijwilligers van De Cirkel vestigen hun laatste hoop nu op het Roner gemeentehuis.

"We zijn er een beetje beduusd van", zegt Jetty Jans. Al roerend in haar koffie kijkt ze om zich heen. De Cirkel geldt al jaren als een vertrouwd gezicht aan de Heerestraat. De ingang wordt gedeeld met de bieb. "Wij zitten hier in onderhuur tegen een lage prijs."

Dat moet ook wel, want het geld klotst zeker niet tegen de plinten op bij de stichting. "We kunnen ons bedruipen en daarmee is alles ook gezegd", meldt Jans. Het maakt het voor de stichting extra lastig om een vervangende ruimte te vinden. "De gemiddelde huurprijs in Roden kunnen we niet betalen en de gemeente heeft niet zomaar ruimte over. Er heeft zich verder geen ondernemer gemeld die ons uit de brand kan helpen."

'Loopt wel los'

De vrijwilligers van De Cirkel - in totaal zijn ze met zo'n 20 mannen en vrouwen - kregen in het najaar van 2021 te horen dat ze moesten vertrekken. "Eerlijk gezegd hadden we gehoopt dat het een beetje los zou lopen", zegt Jans. "Maar in de zoektocht naar andere woonruimte zijn we redelijk wat hobbels tegen gekomen."

Voor 1 oktober moet de winkel leeg zijn, maar aanstaande zaterdag is al de laatste dag van De Cirkel op de huidige plek. "We moeten de winkel daarna nog leegmaken. Kleding die over is, gaat naar het goede doel. Ondertussen zoeken we tijdelijke opslag voor onze stellages en kasten."

Gemeentehuis

Die opslag wordt mogelijk geregeld door de gemeente Noordenveld. De gemeentewerf in Norg kon nog wel eens de locatie worden. Noordenveld kijkt daarnaast naar een nieuwe plek voor de winkel. "Mogelijk vinden we ruimte in het gemeentehuis", laat wethouder Alex Wekema doorschemeren. Zónder overigens een harde belofte te doen.

Want de gemeente Noordenveld kan volgens hem niet zomaar een plek beloven aan een huurder. "Het ligt best complex. We kunnen niet zomaar een ruimte gunnen aan een partij, we moeten dat als gemeente op de markt brengen."