Onvrede in Nieuw-Balinge over komst natuurbegraafplaats

Veel inwoners van Nieuw-Balinge zien de de komst van de natuurbegraafplaats bij het dorp niet zitten in de vorm zoals Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland dat nu voor ogen hebben aan de rand van Mantingerveld. Plaatselijk Belang De Vooruitgang voelt zich niet gehoord en baalt daarvan.

Zowel de omvang van de begraafplaats als het gebrek aan overleg zorgen voor chagrijn. Bennie Slomp, voorzitter van Plaatselijk Belang, zegt dat veel dorpsbewoners niet tegen de komst van de natuurbegraafplaats an sich zijn. "We zijn er heel positief ingestapt."

Als goede buren wilde Plaatselijk Belang het gesprek aangaan. Het dorpshuis dat volledig op vrijwilligers draait werd beschikbaar gesteld voor een informatieavond. Tot onvrede van Plaatselijk Belang werd dat een inloopbijeenkomst en geen centrale bijeenkomst. Al gauw ontstond het gevoel dat de wil tot goed overleg niet van twee kanten kwam. "Ze hebben ons geïnformeerd en daarmee voldaan aan de plicht die de gemeente stelde. Maar ik geloof niet dat ze echt geïnteresseerd zijn in wat wij vinden", zegt Slomp.

Natuurbegraafplaats

Natuurmonumenten is voornemens om landbouwgrond aan de rand van het Mantingerveld te veranderen in natuurgebied. Onderdeel van de plannen is een natuurbegraafplaats waarvoor de samenwerking is aangegaan met Natuurbegraven Nederland. Tien procent van het 22 hectare grote gebied wordt daarvoor gebruikt. Er kunnen zo'n 5000 mensen begraven worden.

"Mensen van 50, 60 en 70 jaar tonen nu interesse", zegt Slomp. "Over een jaar of vijf betekent dat straks twee keer per dag een begrafenis. En dat betekent wel wat voor het dorp. Het is niet fijn als iedere keer als je er met je hond loopt een begrafenis gaande is", geeft Slomp een voorbeeld van de onvrede in het dorp.

"Ook komt er dan twee keer per dag een rouwstoet langs. Die komt niet dwars door het dorp, maar vanaf de Hoogeveenseweg de Haarweg op. We hebben al veel zwaar verkeer. Over verkeer voor de biovergister zijn al afspraken gemaakt. De begrafenisstoet en dat type verkeer komen elkaar straks tegen, dat gaat niet passen. We hebben ook aangegeven dat ze daar beter over moeten nadenken." Gevoel dat de input serieus wordt genomen, heeft Slomp niet.

Enquête

Gevraagd naar de bezwaren in het dorp antwoordde Erik Menkveld van Natuurmonumenten vorige week dat er mensen zijn die het niks vinden en vragen hebben. Volgens hem is er ook een groep bewoners die het geweldig vindt 'en vraagt of ze nu al een plekje kunnen reserveren.' Een te positief beeld, vindt Slomp. Hij wijst naar een enquête die onder dorpsbewoners is gehouden nadat de centrale informatiebijeenkomst uitbleef.

Meer dan 300 Nieuw-Balingers vulden de vragenlijst in, twee derde zegt negatief tegenover de komst van de begraafplaats te staan. Uit de toelichting blijkt dat 100 deelnemers het te groot vinden. Ook wijzen ze erop dat er al natuurbegraafplaatsen in de omgeving zijn en dat de gekozen plek te dicht bij het dorp ligt. De meeste respondenten geven ook aan er geen gebruik te willen maken .

"Veel bewoners die zeggen voor te zijn, laten hun antwoord wel volgen door een 'maar'", stelt Slomp. Zo meldden elf van de 89 respondenten (die wel positief tegenover de natuurbegraafplaats te staan) de oppervlakte te groot te vinden.

Reactie Natuurmonumenten

Natuurmonumenten herkent zich niet in de kritiek en is verbaasd dat het dorp zich niet gehoord voelt. "We zijn vanaf het begin goed in gesprek geweest", zegt Menkveld. "Een collega is bij alle directe omwonenden langs geweest, er is een online bijeenkomst en een inloopavond geweest. Die werd goed bezocht met 70 mensen, die 1-op-1 vragen konden stellen. Er is ook een excursie aangeboden naar de natuurbegraafplaats Heidepol bij Arnhem, daar was geen animo voor." Volgens Slomp komt dat overigens omdat mensen er geen snipperdag voor willen opnemen.

Natuurmonumenten denkt dat de overlast voor het dorp meevalt. "Die 5000 begrafenissen zijn verspreid over veertig jaar, dat betekent twee begrafenissen per week. Zoveel bewegingen zijn er niet, natuurlijk zullen er ook later nog nabestaanden langskomen. Maar het is ook een gebied om te wandelen en waar mensen kunnen genieten van de natuur", zegt Menkveld. Door de aanleg van parkeerplaatsen en uitwijkstroken ziet hij ook geen verkeersproblemen.

Volgens Menkveld is naar aanleiding van de gesprekken met dorpsbewoners nog gesleuteld aan de plannen. "Sommigen vinden 5000 veel, dat kan. Maar vanaf het begin is duidelijk dat dat vastligt, anders kan het niet uit. 500, zoals door sommigen gewenst, is niet mogelijk", zegt hij. Menkveld hoopt dat de gesprekken met Plaatselijk Belang voortgezet worden, ook omdat er in de toekomst meer veranderingen in de omgeving op stapel staan.

"We kunnen het niet iedereen naar de zin maken. Er is maatschappelijk vraag naar natuurbegraven en dat bieden wij. Misschien dat een deel van de mensen dacht mee te kunnen bepalen, maar dat is niet zo. Wij doen wat binnen de vergunningen kan, maar blijven graag in gesprek", aldus Menkveld.

Plannen naar gemeente