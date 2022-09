LTO Noord wil doorpakker als opvolger Staghouwer, FDF denkt hardop na over stikstofbezinning

Stikstofbezinning

Ook denkt Ubels van Farmers Defence Force hardop na of dit een moment is voor stikstofbezinning: "Kijk, we moeten met elkaar om tafel om dingen te bereiken. Alleen vraag ik mij af of we op dit moment in het huidige Nederland, met de energieprijzen, de voedselprijzen en de grote crisis die eraan zit te komen. Om dan nu 25 miljard te spenderen aan het veranderen van een sector die al dertig jaar naar behoren functioneert."

"Moeten we niet zorgen dat onze burgers in de winter nog warm kunnen zitten tegen een betaalbare prijs? Dat aan die crisis wat gedaan wordt. Voordat er straks 25 miljard over de balk wordt gegooid en we ondertussen een nieuwe crisis genereren", meent de vicevoorzitter van Farmers Defence Force.