Milieufederatie: Gedeputeerde Staten koersen op gehele verdubbeling N34

Tunnelvisie. Dat is volgens de Natuur en Milieufederatie in één woord hoe Gedeputeerde Staten (GS) kijken naar de aanpak van de N34. Er zijn plannen voor gedeeltelijke verdubbeling. Maar eerst moet hoogstwaarschijnlijk de verkeersproblematiek bij knooppunt Gieten eerst worden aangepakt. Maar bij alle mogelijke oplossingen voor dat verkeersplein wordt uitgegaan van de verdubbeling van de N34. En dat is tegen het zere been van Natuur en Milieufederatie (NMF) Drenthe.

"Dat terwijl Provinciale Staten opdracht heeft meegegeven ook de variant van niet verdubbelen te onderzoeken," zegt Judith van den Berg van het milieuplatform. Bovendien moet wat GS betreft de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur in alle oplossingsrichtingen worden gehandhaafd." Dus sluit je nu volgens de NMF oplossingen uit. Daarom is samen met Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten een brief op poten gestuurd naar GS.

Eenzijdige focus op verdubbeling

Tot woensdag 7 september kan iedereen bij de provincie oplossingsrichtingen aandragen voor de gedeeltelijke verdubbeling van de N34 en het aanpakken van het verkeersplein Gieten, die dus waarschijnlijk het eerst onder handen wordt genomen. Op 7 juli hebben GS de documentatie over de N34 en het Gieter verkeersplein gepubliceerd. Daarin wordt volgens Van den Berg de 'verplichte' 100 kilometer en de uiteindelijk totale verdubbeling aangehaald.

Een meerderheid van Provinciale Staten is tot nu toe alleen voor een gedeeltelijke verdubbeling van de autoweg tussen de N381 bij Emmen en de aansluiting op de A28 bij De Punt.

Van den Berg: "Ondanks het besluit van Provinciale Staten om meerdere varianten te onderzoeken, lijken GS dus nog steeds een eenzijdige focus te hebben op verdubbeling. "Juist van een verkenning mag worden verwacht dat alle realistische en haalbare oplossingsrichtingen worden onderzocht die bijdragen aan de verbetering van de veiligheid en de verkeersdoorstroming."

Stikstof- en milieuvriendelijke variant

De milieuverenigingen gaan er daarom vanuit dat oplossingsrichtingen, ook als zij niet aansluiten op volledige verdubbeling (zoals een 2×1 variant en enkel de aanpak van het knooppunt Gieten), nog steeds worden meegenomen. Van den Berg: "Ook hebben we in onze reactie met Het Drentse Landschap en Natuurmonumenten voorgesteld een stikstof- en milieuvriendelijke variant mee te nemen in de verkenning."

Deze zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een aanpassing van het knooppunt Gieten in combinatie met een duurzaam veilig ingerichte 80 kilometervariant. "Dat draagt niet alleen bij aan de verkeersveiligheid, maar levert ook winst op voor natuur en landschap. Het leidt tot minder stikstof, minder geluidsoverlast en spaart het omliggende landschap. Wij vinden dat GS deze opties serieus moeten nemen en dus nu niet terzijde mogen schuiven."

