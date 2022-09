Wat vind jij: Een benoemde burgemeester is niet meer van deze tijd

De VVD'er werd in 2016 burgemeester van Meppel en blijft dus - als het goed is - tot 2028 zitten. "Het [de afgelopen zes jaar] werd gedomineerd door crises", zei Korteland gisteravond over zijn herbenoeming. "Corona, stikstof, koopkracht. Dat heeft een enorme impact. Ik heb besluiten moeten nemen die burgemeesters bijna nooit genomen hebben. Besluiten die effect hebben op inwoners en ondernemers, waar niet iedereen het mee eens was. Maar ik voelde wel vertrouwen van de gemeenteraad en dat is vanavond bekroond met nog eens zes jaar."