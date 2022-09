Willemien Meeuwissen kandidaat opvolger gedeputeerde Henk Brink

VVD-fractievoorzitter in Provinciale Staten Willemien Meeuwissen is kandidaat-opvolger van gedeputeerde Henk Brink. Brink wil na de Statenverkiezingen van 2023 stoppen. Meeuwissen wordt door het Drentse VVD-bestuur voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker.

Op dit moment is Meeuwissen voor de tweede keer fractievoorzitter in PS. Daarvoor was ze een periode statenlid, ze zit 12 jaar in PS. Meeuwissen is 52 jaar en komt uit Assen.

Gedreven en verbindend

Volgens VVD-voorzitter René Laan heeft ze afgelopen periode laten zien hoe gedreven ze is en verbindend ook naar andere partijen. Bovendien is ze volgens Laan ook goed in contact houden met de VVD-achterban in de provincie.

Meeuwissen maakt zich ook al jaren hard voor meer vrouwen in de politiek. Op 26 oktober stemmen de VVD-leden over de kandidatuur van Meeuwissen.

Mooiste hondenbaan

Henk Brink is drie statenperiodes gedeputeerde geweest. Hij was twee keer lijsttrekker voor de VVD. Brink: "Na twaalf jaar is het voor mij goed geweest en is het een keer tijd voor nieuwe mensen. Nieuwe gezichten brengen nieuw elan en ik denk dat dat goed is. En gedeputeerde is de mooiste hondenbaan die je kunt krijgen. Dus ik neem wel met pijn in het hart afscheid, want de mooiste baan geef je niet snel op."