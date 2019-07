Verdachte 'suicide by cop-zaak' voor de rechter

De Assenaar woonde in oktober tijdelijk in een begeleid wonen-instelling van Cosis in Emmen. Hij heeft een autistische stoornis en was in de instelling in Assen, waar hij daarvoor woonde, niet op zijn plek. Terwijl naar een goede, nieuwe woonplek voor hem werd gezocht, kreeg hij op de ochtend van 10 oktober van een Cosis-medewerker te horen dat hij niet langer op zijn tijdelijke adres mocht blijven. Hij moest diezelfde dag nog vertrekken.Die onverwachte boodschap kon de man volgens zijn advocaat geestelijk niet aan. Hij liet weten dat hij niet zou meewerken. Daarop riep Cosis de hulp van de politie in. Toen die kwam, viel de Assenaar de eerste agent die zijn woning binnenkwam aan met twee messen. Zijn doel: suicide by cop, aldus zijn advocate Judith Kwakman. Hij wilde doodgeschoten worden door de politie.De situatie was volgens de agenten die achter hun collega aan kwamen, zo dreigend dat twee van hen daadwerkelijk schoten. Maar ze schoten de man, zoals het hoort, in zijn benen.Dat been is verbrijzeld en zal volgens zijn advocaat nooit meer goed herstellen. Het Openbaar Ministerie ziet de aanval met de messen als poging tot moord. Ondertussen heeft de Rijksrecherche de zaak onderzocht en bepaald dat de agenten terecht hebben geschoten . Dat betekent dat ze niet strafrechtelijk worden vervolgd.De 40-jarige verdachte heeft alles bekend en is geestelijk onderzocht. Wat daar is uitgekomen, blijkt later vanochtend in de Asser rechtbank. Ook volgen dan de strafeis en het pleidooi van Kwakman.