Reizigers checken uit bij de ov-sector, vreest reizigersvereniging Rover

De treinstakingen van de laatste tijd kunnen als gevolg hebben dat reizigers het openbaar vervoer minder betrouwbaar gaan vinden. Daardoor zullen mensen minder vaak in de trein stappen. Dat vreest de Drentse tak van reizigersvereniging Rover.

Gisteren werden er opnieuw stakingen aangekondigd. Het NS-personeel legt dinsdag 13 september opnieuw het werk neer in Noord-Nederland. De NS-medewerkers staken voor onder meer betere roosters en een hoger loon. "De ov-sector heeft een redding nodig", zegt Will Gerbers van de Drentse afdeling van Rover.

Recht om te staken

"Het is ieders recht om te staken en daar wil ik niet aankomen", dat is het eerste wat Gerbers kwijt wil over de stakingen. Toch vreest ze ook voor de negatieve gevolgen die de stakingen mogelijk hebben.

"Het is wel zo dat treinmaatschappijen net zo goed als busmaatschappijen een monopolie hebben. Als de supermarkt dichtgaat, ga ik op mijn fietsje naar het volgende dorp. Dat kan hier niet, je jaagt mensen het openbaar vervoer uit in plaats van in."

Uitchecken

Gerbers vertelt dat er 15 procent minder busreizigers zijn dan voor de coronacrisis: "Door corona heeft een bepaalde groep mensen het thuiswerken ontdekt, die komen deels niet meer terug. Ook hebben sommige mensen een tweede auto aangeschaft, die gebruiken ze nu."

Ze is bang dat de stakingen het openbaar vervoer te onbetrouwbaar maken en dat nog meer mensen besluiten om uit te checken uit de ov-sector. "Dat is zo jammer, we hebben zo'n mooi openbaar vervoer in Nederland."

Om tafel

Gerbers hoopt dat de ov-maatschappijen op tijd informatie verstrekken over toekomstige stakingen. "Je moet minimaal de avond van te voren weten of je trein of bus gaat", zegt ze. "Het gaat niet alleen om scholieren of studenten, je hebt mensen die naar het ziekenhuis of naar een begrafenis moeten. Tijdige informatie is heel erg belangrijk."