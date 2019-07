Opinie: FC Groningen had arbitragezaak Bijl moeten voorkomen

FC Emmen en 'kamp' Glenn Bijl voor arbitragecommissie

Gisteravond stond het 'kamp' Bijl tegenover FC Emmen voor die commissie. De verdediger wil graag terug naar zijn oude club, die hem drie jaar geleden nog te licht vond voor de hoofdmacht. FC Groningen is bovendien bereid om te voldoen aan de gelimiteerde transfersom van 335.000 euro. Die is opgenomen in de nieuwe verbintenis die Bijl met FC Emmen afsloot tot de zomer van 2022. Die gelimiteerde som is overigens alleen voor clubs (in Nederland) met een begroting onder de 20 miljoen euro.Vrij simpel dus, zou je kunnen zeggen. Een gelimiteerde som is er niet voor niets en dus is het een kwestie van aftikken door FC Groningen en klaar is kees. Maar FC Emmen wilde bewijs zien van FC Groningen dat de begroting inderdaad minder is dan 20 miljoen. Een logische en ook zeer terechte eis van de Drentse club.Maar het bleef stil. FC Groningen gooide de kaarten niet op tafel en Mesut Eslik, de zaakwaarnemer van Bijl, zorgde voor rode oren van het bellen bij FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers. Maar Lubbers hield voet bij stuk. Ook toen Eslik een ultimatum stelde en dus togen beide partijen gisteravond naar Zeist.De zitting in de burelen van de KNVB duurde een uur, waarna beide partijen naar huis werden gestuurd met twee opties: of voor woensdag 12.00 uur tot elkaar komen of er volgt uiterlijk vrijdag een uitspraak.Ondertussen loopt de frustratie bij Glenn Bijl ongetwijfeld op. Al zal niemand aan de geboren Stadskanaalster merken dat het hem iets doet, het is logisch dat hij baalt van de onzekerheid. Daarbij komt dat hij bij steeds meer supporters van FC Emmen uit de gratie valt.Eslik verwijt FC Emmen dat de club het contract van zijn speler, inclusief dus die gelimiteerde transfersom, niet respecteert. Vanuit zijn positie een logische reactie, aangezien hij de belangen van zijn pupil verdedigt.Maar eigenlijk had FC Groningen deze hele soap moeten voorkomen door, heel simpel, de begroting volledig openbaar te maken. Dan was er geen discussie geweest, waren er ongetwijfeld boze supporters gekomen, maar was de deal al lang en breed beklonken. Dat Groningen dat niet deed is opmerkelijk. Dan was de beoogde versterking de volledige voorbereiding kunnen meedraaien en was er geen frustratie gekomen.Dan hadden bovendien alle andere argumenten van het 'kamp' Bijl gisteravond in Zeist over bijvoorbeeld positieverbetering, in sportief opzicht, ook niet opgevoerd hoeven worden. Een argument dat overigens bij vergelijkbare gevallen rigoureus van tafel werd geveegd. Deze positieverbetering dient namelijk aanmerkelijk te zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval indien een speler uit de Eerste Divisie de mogelijkheid krijgt geboden om in de Eredivisie te voetballen. Echter, bij een transfer tussen twee eredivisieclubs of zelfs een internationale transfer is de Arbitragecommissie vaak van oordeel dat deze aanmerkelijke sportieve verbetering niet aanwezig is.Zo oordeelde de arbitragecommissie in de zaak Luis Suarez dat bij een overstap van FC Groningen naar Ajax weliswaar sprake was van een sportieve verbetering, maar niet van een aanmerkelijke sportieve verbetering. Ook bij de gebroeders De Boer kwam de Arbitragecommissie tot een vergelijkbaar oordeel toen zij eind jaren ’90 een transfer van Ajax naar FC Barcelona wilden forceren. Beide clubs speelden in ‘s lands hoogste competitie en beide clubs speelden Champions League.Bovendien zal ook de arbitragecommissie wel inzien dat FC Groningen gewoon een directe concurrent is van FC Emmen. Zonder de zes punten tegen de buurman was Emmen het afgelopen seizoen in de nacompetitie beland. Daarnaast vissen beide clubs regelmatig in dezelfde vijver als het gaat om jeugdspelers en kloppen ze misschien nog wel vaker aan bij dezelfde sponsors.Bijl is er de speler niet naar om, als hij de zaak verliest, er in Emmen met de pet naar te gooien. Daarvoor is hij te veel een winnaar en heeft hij meermaals laten weten Emmen zeer dankbaar te zijn voor de kans die de club hem heeft geboden. Om deze zaak toch nog enigszins op een chique manier af te ronden zou FC Groningen zich een 'grote' broer moeten tonen. De huidige opstelling, plus het feit dat de club zich niet liet zien in Zeist, neigt naar minachting van FC Emmen. Een oplossing voor woensdag 12.00 uur is in ieder geval voor de gewenste versterking het best. Een hoger bod of/én een huurconstructie met Tom van der Looi, die dolgraag van FC Groningen naar FC Emmen wil... er is echt wel iets te bedenken.