Sauna in Zuidwolde weer open

Pandeigenaren Jan van Egten en Jeannette van Putten besloten in maart van dit jaar het pand zelf te gaan exploiteren en zijn drie maanden bezig geweest met een verbouwing.Het interieur van de beide restaurants is vernieuwd, evenals de zithoeken en banken in de rustruimtes. Verder is er een nieuwe stoomcabine en is er een jacuzzi bijgekomen.“Het is ontzettend spannend dat we weer opengaan. Ik ben blij dat het klussen achter de rug is. We hebben ervoor gekozen om eerst proef te draaien omdat we werken met nieuw personeel en nieuwe systemen. Daarom hebben we in de eerste week ruimte voor een maximum van honderd bezoekers,” zegt Jeannette van Putten.De nieuwe website is nog niet in de lucht. Tot die tijd wordt aan bezoekers gevraagd te bellen of te mailen voor een reservering.