Tientallen mensen blokkeerden gisteravond provinciale weg bij azc Ter Apel

De politie heeft gisteravond een groep tussen de 20 en 30 mensen voor het acz in Ter Apel van de provinciale weg gehaald. Op filmpjes op sociale media is te zien dat ze onder meer een vrachtwagen en auto blokkeerden.

"Dit veroorzaakte een gevaarlijke situatie voor henzelf en het verkeer", ligt een woordvoerder van de politie toe. "Dat wilden we zo snel mogelijk beëindigen." Waarom de mensen de weg blokkeerden, is niet duidelijk.

Daarna is de groep naast de weg met de politie in gesprek gegaan. Niemand is aangehouden. Ook zijn er geen boetes uitgedeeld.