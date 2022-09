Cel geëist voor uit de hand gelopen ‘burgerarrest’

Voor het mishandelen, bedreigen en in de woning opsluiten van een 'indringer' eiste de officier van justitie tegen een 57-jarige man uit Hoogeveen een celstraf van een half jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. Zijn 53-jarige echtgenote zou drie maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk, opgelegd moeten krijgen.

De twee waren zichtbaar verbolgen, dat zij voor de rechter moesten verschijnen. Ze deden hun plicht door een indringer vast te houden, om die over te dragen aan de politie, zeiden ze. "De volgende keer doe ik niets, al die ellende die daar achterweg komt. Dat wil ik niet weer", zei de man.

Mannen in de tuin

Beiden kwamen begin juni 2019 's nachts rond één uur thuis van een feestje. De vrouw dacht dat ze twee mannen uit de tuin zag klimmen. Ze riep haar man: "We hebben stinkasielzoekers in de tuin". Haar man sprong daarop in hun bus en reed naar de rotonde bij hun huis, waar hij twee getinte mannen zag lopen.

Buurtbewoners vertelden later aan de politie dat het busje hard op de twee voetgangers afreed en één van hen werd door de 57-jarige Hoogevener opgetild en in het busje gegooid. De Hoogevener zou bij zijn woning de kleinere man uit het busje hebben getrokken en hem, samen met zijn vrouw, hebben geslagen en getrapt en de woning ingesleurd.

Onder invloed van alcohol

De buurtbewoners belden de politie. De agenten zagen in de woning een man op de bank zitten. De vrouw stond bij hem en riep naar de agenten: "Daar zit die zwartjoekel". Ze gaf vervolgens de man op de bank een klap en riep "The next time I kill you". De vrouw verkeerde onder invloed van alcohol. Haar man had nauwelijks gedronken, omdat hij die avond had gereden.

De officier van justitie noemde dit een "totaal uit de hand gelopen burgerarrest". Bij een burgerarrest mag niet onnodig geweld worden gebruikt en dat is hier, volgens de aanklager, wel gebeurd. Het slachtoffer had letsel. Bovendien is op geen enkele manier gebleken dat de man op de bank zich eerder in de tuin bevond, zei de officier van justitie.

Alleen de vrouw zou twee mannen in hun tuin hebben gezien. Ze wees naar de twee voetgangers verderop, die volgens haar 'honderd procent de mannen waren die uit hun tuin klommen'. Volgens de officier van justitie werd ze volledig door haar man op haar woord geloofd en ging hij op pad om hen 'aan te houden'.

Twijfelachtig

Hierin zijn beiden veel te ver gegaan, zei de aanklager. De advocaten van de twee twijfelden hardop aan de waarnemingen van de getuigen. "Die blijken achteraf aantoonbaar niet te kloppen", zeiden de verdedigers. Een celstraf is een buitenproportionele sanctie voor burgers die denken hun plicht te doen. "En we zijn niet racistisch", zei de vrouw tegen de rechter.