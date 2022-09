Vannacht code geel door onweersbuien.

Het KNMI heeft code geel afgekondigd vanwege zware onweersbuien vannacht. In Drenthe geldt code geel tussen twee uur 's nachts en zeven uur 's ochtends.

Er is kans op blikseminslag, en ook kan er veel regen in korte tijd verwacht worden.

Via het zuidwesten van het land komen de regen- en onweersbuien vanavond binnen. Vervolgens trekt het noodweer over de rest van Nederland, om het land op woensdagochtend via het noordoosten weer te verlaten.