Risico natuurbranden Drenthe opgeschaald naar fase 2

"Fase 2 betekent dat we als hulpdiensten extra alert zijn. We rukken bij brand met meer materieel uit. Nu rijden er twee brandweerauto's en twee waterwagens. Ook komt de officier van dienst standaard mee naar de locatie van de brand", vertelt Dirk van Dijken van de Veiligheidsregio. "Daarnaast drukken we mensen op het hart direct 112 te bellen wanneer ze een vermoeden van een beginnende brand hebben."Via de website natuurbrandrisico wordt het publiek geïnformeerd. Ook op de website van de VRD staat meer informatie hoe je een brand kan voorkomen. Barbecueën in de natuur wordt afgeraden, evenals roken. Verder wordt er gewezen op het risico van parkeren in hoog gras: de hete uitlaat kan ook brand veroorzaken. Afval zoals glas moet niet in de natuur gegooid worden. Glas kan als een vergrootglas werken.Als er dan toch brand is, vraagt de Veiligheidsregio het volgende: "Zorg dat paden en wegen niet geblokkeerd zijn zodat de brandweer er goed langs kan. En laat andere mensen in het bos weten dat er brand is."De afgelopen dagen vatte droog gras vlam in natuurgebied De Oude Kene in Fluitenberg. Ook in Schoonebeek was het raak.Vorig jaar zomer, toen de aanhoudende droogte voor veel problemen zorgde, werd er in juli een stookverbod voor de hele provincie afgekondigd. Zo'n algemeen stookverbod is er nu nog niet in Drenthe.