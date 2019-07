'Het Hunzedal wordt nog mooier'

Droge voeten en meer natuur door kronkelende hunze

Het deelproject Tusschenwater is onlangs opgeleverd. Hier gaan natuurontwikkeling, drinkwaterwinning en waterberging samen in een gebied van 250 hectare. De Hunze meandert er weer. Voor de andere deelgebieden (Noordma, Paardetangen en Flessehals) worden plannen gemaakt. De uitvoering van deze plannen loopt tot en met 2021.Noordma is de laatste schakel van de Hunze, het ligt zuidelijk van het Zuidlaardermeer. Hier gaat de Hunze vanuit Tusschenwater, via een nieuwe brug door Noordma, naar het Zuidlaardermeer stromen. Langs het water komen moerasgebieden.Ten zuidoosten van Buinen ligt Paardetangen. De Hunze krijgt daar de oorspronkelijke meanders terug. Ook komen er natuurlijke graslandjes en vochtige hooilandjes.Ook bij Flessehals, aan de zuidkant van Borger, worden oude meanders hersteld. Er komen poelen en slenken en een deel van de sportvelden wordt bij het gebied betrokken. De bestaande natuurspeelplaats blijft bestaan.In De Branden komen het Achterste en Voorste Diep bij elkaar, hier wordt nieuwe natuur gekoppeld aan Drouwenerzand. Zo vormt zich een groot natuurgebied met een overgang van de Hondsrug naar het beekdal. Op deze plek komt ook veel kwel voor, door het schone water kan waardevolle natuur ontstaan. Voor deelgebieden Bronnegermaden en Achterstediep start het gebiedsproces dit jaar.Stuurgroep De Hunze vertelt meer over deze plannen op de bijeenkomst op 3 juli in Hotel Hartlief in Buinen, het begint om 20.00 uur. "Er is al veel gedaan in twee decennia. Inmiddels is van de beoogde 2.115 hectare natuur ruim 1.700 hectare aangekocht en ruim 1.300 hectare al ingericht als moeras, hooiland of voor waterberging”, zegt Tryntsje Slagman, voorzitter van de stuurgroep.Slagman: “Ondanks alles wat we met elkaar en de omgeving gerealiseerd hebben, ligt er ook nog een flinke uitdaging op ons te wachten.” In het kader van het Programma Natuurlijk Platteland wordt in het stroomgebied van de Hunze nog 408 hectare landbouwgrond omgevormd in natuur en 761 hectare wordt ingericht om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW).“Het Hunzedal is nu al prachtig, maar wordt nog mooier. Daar doen wij ons best voor, maar dat kunnen we nooit alleen. Daar hebben we organisaties, bewoners en ondernemers voor nodig. Uiteindelijk praten we altijd over andermans grond om de doelen van het provinciale natuurbeleid te kunnen realiseren en dat is een extra verantwoordelijkheid voor ons.”Er zit weer schot in de plannen voor De Hunze. Slagman: "Vanaf nu gaan we doorpakken. We hebben een stevige opdracht meegekregen van de provincie. Het wordt al lastig genoeg om die voor 2027 te realiseren. Dat moeten we echt samen doen. Daarom nodigen we alle betrokkenen uit voor de informatieavond in Buinen.”