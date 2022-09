Celstraffen voor autodiefstal en diefstal gereedschap uit bestelwagens

De twee sloegen eind 2020 toe in onder meer Gasselternijveen, Stadskanaal, Haren (Duitsland) en Groningen. Ze ontvreemdden een Fiat 500 en stalen gereedschap uit bestelbussen. Het tweetal werd 5 november opgepakt na anonieme meldingen. Beiden werden al een tijdje gevolgd door de politie. De mannen ontkenden bij hoog en laag.

De oudste heeft zich volgens de rechter ook schuldig gemaakt aan een zware mishandeling van zijn buurman in Emmen. Het slachtoffer liep breuken in het gezicht en hersenletsel op. De rechter rekende de man uit Assen zwaar aan dat hij het slachtoffer in hulpeloze toestand achterliet.