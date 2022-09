Politiebureaus in Hoogeveen, Meppel en Beilen minder vaak open voor vrije inloop

Personeelstekorten en veranderende vraag hebben de politie doen besluiten de politiebureaus in Hoogeveen, Meppel en Beilen minder vaak te openen voor zogenaamde 'vrije inloop', oftewel binnenlopen zonder afspraak. Door minder agenten achter de balie, is er volgens de politie meer capaciteit beschikbaar in de wijken en voor opsporingswerk.

In Hoogeveen wordt het aantal dagen dat mensen zich aan de balie kunnen melden zonder afspraak teruggebracht naar drie. De dinsdag en donderdag zijn vervallen. In Meppel kun je nog een halve dag terecht, dat waren vier halve dagen en in Beilen is de dinsdag vervallen, waardoor alleen de donderdag overblijft. Wie op andere dagen wil spreken met een agent moet het algemene nummer bellen, wat volgens een woordvoerder al veruit het meest wordt gedaan om contact te krijgen met de politie.

Maatregelen

"Het capaciteitstekort in Drenthe is een probleem dat in alle basisteams in Drenthe bestaat en niet op korte termijn kan worden opgelost", schrijft de politie. Om de roosters rond te krijgen werden allerlei taken tegen het licht gehouden. Zo werd dit jaar langer op minimale sterkte (vakantiebezetting) gewerkt en zijn trainingen geschrapt.

In Zuidwest-Drenthe werd daarnaast dus besloten om de politiebureaus minder open te stellen voor de vrije inloop. Sinds 1 september kun je minder vaak het bureau in Hoogeveen, Meppel of Beilen binnenlopen om persoonlijk contact te hebben met een agent. In Diever was langskomen al alleen mogelijk op afspraak. "We zien dat er minder behoefte aan is en bij schaarste is dit een relatief gemakkelijke keuze", legt een politiewoordvoerder uit. "Mensen bereiken ons steeds vaker online of telefonisch. Voor het doen van aangifte was al een afspraak nodig, dus daar verandert niets in."

Politieagenten zijn daarnaast niet gebonden aan het bureau. "Agenten beschikken over mobiele apparatuur waardoor steeds vaker werk op locatie, digitaal of telefonisch afgehandeld wordt. Zo is het opnemen van een aangifte, het voeren van een bemiddelingsgesprek maar ook de bijbehorende vastlegging bij iemand thuis mogelijk."

De politie laat via de woordvoerder weten dat ze snappen dat er nog steeds mensen zijn die het fijn vinden gewoon naar binnen te kunnen stappen. "Daarom is dit op sommige plekken ook nog mogelijk." Door agenten weg te halen achter de balie zijn agenten volgens de politie juist flexibeler benaderbaar. Een aangifte inplannen moet bijvoorbeeld makkelijker gaan, nu met het verdwijnen van vrije-inloopuren er meer ruimte voor ontstaat in de roosters.

Krapte

In heel Drenthe is de druk op beschikbare politiecapaciteit afgelopen tijd toegenomen. De politie noemt onder andere 'de naweeën van extra inzet tijdens de coronamaatregelen, bij maatschappelijke onrust en diverse demonstraties' als oorzaak. Ook uitstroom van personeel, vergrijzing en verminderde instroom veroorzaken krapte.