Hier zijn de mensen in jouw gemeente aan overleden

Dat is iets meer dan een derde van alle sterfgevallen, zo blijkt uit vandaag gepubliceerde CBS-cijfers. Kanker is daarmee de meestvoorkomende doodsoorzaak, ook in Drenthe.In totaal overleden vorig jaar 5.340 mensen in onze provincie. In heel Nederland waren dit ruim 153.000 mensen. Dat is het hoogste aantal in één jaar sinds 1996, het jaar waarin het CBS met de huidige tellingen begon. Dit komt vooral door de steeds verder toenemende vergrijzing in Nederland.Hart- en vaatziekten waren bij meer dan een kwart van de Drentse sterfgevallen de doodsoorzaak. Ziekten van het ademhalingsstelsel, denk aan COPD en astma, bij bijna negen procent.Op onderstaande kaart kun je zien waar de mensen in jouw gemeente vorig jaar aan gestorven zijn:Slechts een klein deel van de Nederlanders overlijdt door niet-natuurlijke doodsoorzaken zoals een ongeval, zelfdoding of moord. Volgens het statistiekbureau kwamen een kleine negenduizend mensen door een van deze oorzaken om het leven, goed voor zes procent van alle sterfgevallen. In Drenthe ligt dit percentage nog iets lager, namelijk op 5 procent.