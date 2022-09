Bedrijf in bouwmaterialen krijgt boete voor arbeidsongeval waarbij jongen (14) voet breekt

Een bedrijf in bouwmaterialen in Emmer-Compascuum krijgt voor een bedrijfsongeval, waarbij een 14-jarige jongen zijn voet brak, een boete van 10.000 euro opgelegd. Hiervan is 2.500 euro voorwaardelijk.

De ondernemer van dat bedrijf heeft zijn lesje wel geleerd, zei hij tegen de rechter. "Ik neem geen jongens van onder de zestien jaar meer aan." Het ongeval gebeurde vorig jaar op 14 april in een loods van dat bedrijf. De jongen was met een 15-jarige collega druk bezig met het verzamelen van materialen. Dit deden ze met een heftruck, waarbij de oudste stuurde.

Tijdens dit 'orderpicken' sprong de jongste telkens van de heftruck en haalde het product uit de stelling. De oudste zag even niet waar zijn collega was en reed achteruit. Hij reed daarbij met het achterwiel per ongeluk over de voet van de jongste. Hij brak zijn voet op meerdere plekken.