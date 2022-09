Eis: 1,5 jaar cel voor seks met minderjarige tijdens festival Emmen

Tegen een 34-jarige man uit Helmond is anderhalf jaar cel geëist, omdat hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) seks heeft gehad met een 15-jarig meisje.

De man ontkende dat hij in juni 2019 tijdens een festival in Emmen met een 15-jarige seks zou hebben gehad. Hij kan zich hier niets van herinneren en hij kent het meisje ook niet, zei hij tegen de rechter. Volgens de Helmonder lijdt hij aan geheugenverlies, wat is verergerd door een klap tegen een lattenbodem tijdens zijn werk.

Seksueel getinte berichten

De moeder van het meisje kwam achter de affaire via de berichten op de telefoon van haar dochter. Die waren seksueel getint en er werd geappt over een mogelijke abortus. De moeder stapte naar de politie. Via het telefoonnummer kwamen de agenten uit bij de man uit Helmond, die gegevens uit zijn telefoon in eerste instantie niet prijs wilde geven. "Er staat een foto op van vriendin van mij die ik niet openbaar mag maken", zei hij als reden hiervoor.

Twijfel over geheugenverlies

De officier van justitie had haar bedenkingen bij het verhaal over geheugenverlies. Het is medisch niet onderbouwd en ook de werkgever van de man heeft tot dusver nooit hier iets van gemerkt.

TikTok

De zaak heeft het karakter van grooming, oftewel digitaal kinderlokken, zei de aanklaagster. Het meisje leerde de man kennen via het sociale mediaplatform TikTok. Hij ontlokte haar een blootfoto en stuurde zelf ook eentje. Daarna stuurde de man aan op een ontmoeting. Het meisje stemde toe. Na dit contact ging het app-verkeer verder, totdat de moeder dat onder ogen kreeg.

Te weinig onderzoek en te weinig bewijs

De Helmonder staat niet terecht voor digitaal kinderlokken, maar ontucht vindt de officier wel bewezen. "Dit is een ernstig feit, omdat een jong meisje midden in haar ontwikkeling erg kwetsbaar is", zei ze.

De advocaat van de verdachte vroeg vrijspraak. Volgens haar is door te weinig onderzoek te weinig bewijs verzameld.