Torenhoge energierekening én tochtig huis? Provincie helpt met gratis woningisolatie

Huiseigenaren met een inkomen tot 21.335 euro per jaar en woningen met meerdere eigenaren met een inkomen tot 29.598 euro kunnen op kosten van de provincie isolatiemaatregelen uit laten voeren. Per woning is maximaal 2500 euro beschikbaar. Stelpstra: "Afhankelijk van het soort woning en stookgedrag kun je daarna tussen de 145 en 295 euro per maand besparen op de energierekening."

800 huishoudens helpen

Volgens de gedeputeerde zijn er zo'n 2800 huishoudens in Drenthe die voor de isolatieregeling in aanmerking komen. De Provinciale Staten stemde in met 1 miljoen euro en het kabinet droeg dat ook bij via meerdere regiodeals.

Maar als álle 2800 huishoudens er gebruik van willen maken, dan is 7 miljoen euro nodig. "Ik wil snel beginnen en geen tijd verliezen. Als blijkt dat het geld snel op is, dan ga ik terug naar Provinciale Staten. Ik proef bij veel politieke partijen de ruimte om nog meer geld beschikbaar te stellen", ziet de ChristenUnie-bestuurder mogelijkheden.

Ook wil de gedeputeerde met gemeenten om tafel omdat die ook geld van het rijk krijgen voor dit soort zaken. "Desnoods moeten we het maar uit verschillende potjes bij elkaar harken. Je zou dan ook moeten kijken of 130 procent van het minimumloon wel de bovengrens moet blijven, omdat nu ook de middeninkomens in de knel gaan komen door de stijgende energielasten."

In oktober aan de slag

Via een vragenlijst op de website gewoonzodrenthe.nl kunnen Drenten die graag willen isoleren vanaf maandag 3 oktober kijken of ze in aanmerking komen voor de subsidie. Na aanmelding komt een isolatie-adviseur langs om te kijken welke vorm van isolatie geschikt is voor de woning.