Gemeenteraad Coevorden parkeert besluit over opknappen parkeerdek

BBC2014 wijst op het belang van parkeerplaatsen dicht bij het centrum. Raadslid Ton Soppe: "We zijn daar sterk voorstander van. Hoe gaan we voorkomen dat we over 25 jaar weer dezelfde kosten aan de broek krijgen?"

"In de huidige tijd zouden we dit nooit zo doen", geeft wethouder Steven Stegen toe. Het contract ging bij de oplevering van De Gansehof, in 1996, in. "Maar de situatie is zoals die is. Het gaat niet over een pakje suiker", zegt hij over het kostenplaatje. "Dit wurgcontract willen we niet op deze manier continueren. We zetten in op een huuroverkomst waarin we gevrijwaard worden van onderhoud in de toekomst."