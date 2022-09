Meer Drentse paden krijgen knooppunten voor nieuw wandelnetwerk

Via het netwerk is het straks voor iedereen mogelijk een wandeling uit te stippelen. Dat kan met knooppunten die staan langs 5500 kilometer wandelpad. Ze sluiten ook aan op de routes in Groningen, Friesland, Groningen en Duitsland. Het netwerk zal leiden tot meer wandelaars en een impuls geven aan het toerisme, denkt de provincie.

Provinciebestuurder Henk Brink denkt dat de nieuwe wandelmogelijkheden passen in het ideaal van Drentse als dé vrijetijdsprovincie. "Met het versneld realiseren van dit netwerk sluiten we aan bij de behoefte van de Drentse wandelaar. We maken wandelen nog makkelijker en toegankelijker in de gehele provincie."