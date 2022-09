Woningen opgeleverd voor overgang van GGZ naar zelfstandig wonen

Actium heeft twaalf nieuwbouwwoningen opgeleverd op het terrein van GGZ Drenthe aan de Dennenweg in Assen. De woningen zijn voor oud-patiënten van de GGZ die de overstap moeten gaan maken naar zelfstandig wonen.

Voorheen gingen oud-patiënten van de GGZ direct naar een reguliere woning. Dit project moet dienen als een tussenstap in de terugkeer in de maatschappij. Deze week nemen de eerste zes bewoners hun intrek.

"We zijn er trots op dat we onze manier van werken op het gebied van duurzaamheid en circulariteit op deze manier in de praktijk brengen", zegt Rob Hoogeveen, manager vastgoed van Actium.