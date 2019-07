OM eist 2,5 jaar cel en tbs in suicide by cop-zaak

Het Openbaar Ministerie eist daarom 2,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging wegens poging tot moord. De verdachte heeft laten weten dat hij niet wil meewerken aan een psychiatrische behandeling. Omdat deskundigen zeggen dat de kans reëel is dat hij zonder behandeling in herhaling valt en de maatschappij moet worden beveiligd, vindt de officier van justitie tbs met dwang na zijn celstraf de enige optie.Op 10 oktober hoorde de autistische man dat hij zijn plek in de instelling in Emmen moest verlaten. Hij zat er tijdelijk, in afwachting van een nieuwe plek. Die was gevonden, maar daar wilde man niet naartoe, vertelde hij die ochtend aan zijn persoonlijk begeleider. Hij zei ook dat hij al sinds kwart over vijf ‘s ochtends aan het drinken was. Toen besloot Cosis dat hij weg moest.Dat er ook een alternatieve opvangplek was geregeld, wist de man niet. Hij was in paniek dat hij op straat gezet zou worden en wilde dood. Hij kondigde bij medewerkers van Cosis telefonisch aan dat hij zich tot het uiterste ging verzetten. “Ik ben er de hele dag mee bezig geweest dat ik zelfmoord zou gaan plegen. De waanzin moest stoppen”, aldus de man. “Maar ik durfde het niet zelf te doen.”Cosis schakelde de politie in vanwege de dreigende situatie. De Assenaar bedacht dat hij zich door een politiekogel wilde laten ombrengen. “Ik moest iets doen dat zo erg leek dat ze me zouden doodschieten”, legde de man in de rechtbank uit. Toen er meerdere politieagenten voor zijn deur stonden en een van hen die opende, stormde de man met twee grote messen zijn kamer uit. Hij viel de voorste agent aan. Die droeg voor zijn veiligheid een schild. De Assenaar stak in op het schild, maar probeerde ook de agent daar onderdoor en overheen te raken met zijn messen.“Hij was volledig in het nauw gedreven en was in levensgevaar”, vertelden collega’s van de agent later. Omdat de man ook niet op bevelen reageerde, konden ze naar eigen zeggen niet anders dan hun wapens trekken. Twee agenten schoten gericht op de benen van de man. Bij het tweede schot viel hij op de grond en liet hij de messen los. Zijn been was verbrijzeld.De Rijksrecherche oordeelde eerder al dat de agenten geoorloofd geweld gebruikten.In de rechtszaal zei de man dat hij beslist niet wilde dat de agent echt iets zou overkomen. “Maar het moest wel zo erg mogelijk lijken.” De aangevallen agent stond doodsangsten uit en heeft na het incident psychische hulp gehad. Hij heeft recht op 2.000 euro schadevergoeding, vindt de officier van justitie.Volgens de psycholoog die de Assenaar onderzocht, heeft hij de autistische stoornis Asperger. Dat was ook de reden dat hij vorig jaar bij een instelling van Cosis in Assen werd geplaatst. Daar ging het niet goed met de man, die ook verslaafd is aan alcohol en drugs. Na twee incidenten met messen werd hij tijdelijk naar Emmen verhuisd.De man zei in de rechtszaal dat hij wél behandeld wilde worden. Volgens zijn advocaat Judith Kwakman is tbs met dwangverpleging een veel te zware maatregel. Zij vroeg de rechtbank om een lichtere behandeling. Ook vindt Kwakman poging tot moord niet te bewijzen. De Assenaar heeft zich volgens haar schuldig gemaakt aan poging tot zware mishandeling.Uitspraak: 16 juli.