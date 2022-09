Feestelijke opening voor tijdelijk dorpshuis Smilde

De verwachting is dat de voorziening van tijdelijke aard is. "We verwachten er drie of vier jaar te zitten in afwachting van geld voor een permanent gebouw", vertelt Vink. Maar voordat het zo ver is moet het dorp wel eerst de gemeente overtuigen dat het uit kan. "Onze hoop is dat er zoveel mensen, verenigingen, op de stoep staan zonder plek dat de gemeente er niet omheen kan. Het is aan ons om te bewijzen dat er een noodzaak voor een dorpshuis is."