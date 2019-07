Hoger beroep dodelijk ongeval Lonerstraat vandaag behandeld

Eerder dit jaar werd een 19-jarige man uit Smilde veroordeeld tot een werkstraf 240 uur en 10 maanden voorwaardelijke jeugddetentie voor het veroorzaken van het ongeluk. De rechter legde de man ook een rijontzegging op van twee jaar. Het Openbaar Ministerie vond de straf te laag en ging in hoger beroep De Smildeger reed op de avond van 19 september na een training bij voetbalclub Asser Boys naar huis met vier teamgenoten in de auto. Na de training had hij drie flesjes bier gedronken. Op de Lonerstraat, een 30-kilometerweg, haalde hij met minstens 60 kilometer per uur een andere teamgenoot in, waarna hij de macht over het stuur verloor. De auto botste eerst tegen een lantaarnpaal en toen tegen een boom.Twee andere inzittenden, beiden 19 jaar, overleefden de klap niet. Een andere teamgenoot raakte zwaargewond. Hij liep onder meer hersenletsel op, waarvan hij mogelijk zijn hele leven last houdt. Ook de Smildeger zelf en een vijfde teamgenoot raakten gewond."Wij kunnen ons niet vinden in die strafmaat, vanwege de impact die het misdrijf heeft gehad", zei woordvoerster Manon Hoiting van het OM eerder. Justitie had één jaar jeugddetentie geëist tegen de man. "Dat vinden wij een gepastere straf."Het hoger beroep is eerder dan oorspronkelijk gepland , namelijk al binnen vier maanden na de oorspronkelijke uitspraak. Dit heeft volgens het Openbaar Ministerie te maken met de impact van de zaak. "Deze zaak heeft van ons prioriteit gekregen. Dat heeft te maken met de belangen van alle betrokken partijen", zei woordvoerder Klaas Jan Bos van het Openbaar Ministerie.Zowel de veroordeelde Smildeger als de gewond geraakte inzittenden en de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers zouden gebaat zijn bij een snelle afhandeling van de zaak.